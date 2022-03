Kremlin promete: expulsão de diplomatas russos terá resposta "correspondente"

A Rússia prometeu, esta sexta-feira, "uma resposta correspondente" às expulsões "infundadas" dos diplomaras russos de países europeus.

"Todas as expulsões infundadas de diplomatas russos vão ser objeto de uma resposta correspondente", disse Maria Zakharova porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, através do Telegram.

Recorde-se que os três Estados bálticos da Letónia, Estónia e Lituânia expulsaram dez diplomatas russos. Os três países foram afetados pela guerra, nomeadamente no que diz respeito aos milhares de refugiados que chegaram a estes países.

Na mesma linha, também a Bulgária anunciou hoje a expulsão de 10 diplomatas russos, segundo confirmou a embaixada russa nesse país, por "atividades incompatíveis com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas", justificação frequentemente usada para acusar a deteção de atos de espionagem.