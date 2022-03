Texas. Rapaz de 13 anos conduzia carro que provocou acidente que matou jovem português

Um rapaz de 13 anos estava ao volante da carrinha que entrou em contramão, após um problema no pneu, e que acabou por provocar um acidente no estado norte-americano do Texas, no qual morreram noves pessoas, entre elas o golfista português Tiago Sousa, de 18 anos.

Do acidente resultaram, além das nove mortes, dois feridos graves, transportados para um hospital no Texas, que seguiriam no autocarro que transportava a equipa de golfe da Universidade de Southwest, do Novo México, onde Tiago Sousa estava a estudar.

O vice-presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transporte (NTSB), Bruce Landsberg, adiantou em comunicado, citado pela Associated Press, que a carrinha estava a ser conduzida por um menino de 13 anos, na terça-feira à noite, quando um dos pneus da frente, sobresselente, falhou, o que levou a que a viatura acabasse por entrar na via contrária, colidindo assim colidindo com o autocarro a alta velocidade.

Sublinhe-se que no Texas pode começar-se a aprender o código aos 14 anos de idade e a condução aos 15, sempre acompanhado por um adulto.