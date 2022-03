Costa quer entregar lista dos ministros do próximo Governo a 23 de março

A lista de ministros do próximo Governo poderá ser entregue ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na noite de 23 de março, é, pelo menos, o que prevê o primeiro-ministro, António Costa, que depois rumará a Bruxelas para uma cimeira da NATO e um Conselho Europeu.

"Eu e o Presidente da República temos ajustado já várias vezes o calendário em função daquilo que têm sido várias das vicissitudes. Portanto, aquilo que neste momento está previsto é que a conclusão do apuramento dos resultados ocorra na próxima quarta-feira, dia 23, e que, portanto, antes de partir para Bruxelas, eu possa entregar ao senhor Presidente da República a lista dos ministros que integrarão o próximo Governo", assumiu António Costa aos jornalistas, depois de participar numa reunião em Roma, com os seus homólogos de Itália, Espanha e Grécia, para definir uma posição conjunta quanto à crise energética.

O primeiro-ministro também revelou que estava prevista uma reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, para a manhã de 24 de março, no entanto, esta tornou-se impossível de concretizar com a convocação de uma cimeira extraordinária de líderes da NATO para aquela manhã, em Bruxelas. Esta alteração levou a que Costa pretenda entregar a lista de ministros do próximo Executivo na véspera à noite.

"Terá que ser durante a noite de quarta-feira, porque temos que aguardar que estejam apurados os resultados, e, como sabe, foi marcada entretanto uma cimeira extraordinária da NATO para quinta-feira [25 de março] logo de manhã e, portanto, impede que o encontro que estava combinado para quinta-feira de manhã não possa ter lugar", explicou o líder do Governo.

No entanto, o desencontro de Costa e Marcelo não causa "problemas de contacto" entre os dois líderes do Estado, vincou o primeiro-ministro, ao realçar, sobretudo, a importância do apuramento "em total normalidade" dos resultados dos círculos da Europa nas eleições legislativas.

"O que é desejável é que o apuramento de resultados decorra com total normalidade, que o sentido cívico dos nossos compatriotas, que votaram massivamente nesta repetição das eleições seja devidamente tido em conta e os seus votos sejam devidamente contados e transformados nos dois mandatos parlamentares que faltam preencher", assinalou.

Embora o dia para a entrega da lista de ministros seja dependente da atuais circunstâncias da política internacional, Costa já tem os seus ministros escolhidos. Tal como avançou o Nascer do Sol nas duas últimas edições impressas, o primeiro-ministro vai nomear Mariana Vieira da Silva para n.º 2 do Governo, e, devido ao impacto da guerra, Ana Catarina Mendes, então líder parlamentar do PS, já não vai assumir a pasta da Defesa, pelo que João Gomes Cravinho deverá continuar no cargo, ocupando assim o lugar de ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, com a responsabilidade pela coordenação entre Executivo, grupo parlamentar e partido.