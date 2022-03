Sporting de Braga enfrenta Rangers nos quartos de final da Liga Europa

Os escoceses do Rangers são o adversário do Sporting de Braga nos quartos de final da Liga Europa. A equipa comandada por Carlos Carvalhal vai receber os Rangers, no Estádio Municipal de Braga, a 7 de abril, enquanto a segunda mão será uma semana depois, no dia 14.

Depois da queda do FC Porto frente ao Lyon, os guerreiros do Minho são o único emblema português a manter-se em competição.

Veja aqui o resultado do sorteio realizado, esta sexta-feira, em Nyon, na Suíça:

RB Leipzig-Atalanta

Eintracht Frankfurt-Barcelona

West Ham-Lyon

Sp. Braga-Rangers