Guerra: consequências económicas e sociais

Os efeitos económicos da Guerra na Ucrânia já se fazem sentir de uma forma bastante expressiva nos países ocidentais.

A subida dos preços dos combustíveis e da energia, que já se faziam sentir antes da guerra, agravaram-se, o que faz subir exponencialmente todos os bens essenciais, bem como os preços das matérias-primas fundamentais para um setor muito importante, como o da construção civil.

Para além do setor energético, também o alimentar sofreu um duplo aumento, o primeiro causado pela subida dos combustíveis e o segundo porque os cereais (muitos deles exportados da Rússia e da Ucrânia) escasseiam, o que faz subir naturalmente os preços de todo o setor alimentar, uma vez que as rações utilizadas para alimentar os animais também ficou mais cara, indo o impacto dos aumentos desde o pão, à carne ou ao leite.

De acordo com dados recentes da OCDE, “a guerra na Ucrânia reduzirá o crescimento da economia mundial em 1 ponto percentual durante o primeiro ano e aumentará a inflação esperada em 2,5 pontos”. No caso concreto da zona euro, os números são menos animadores, o PIB vai retrair 1,4 pontos percentuais, o que infelizmente nos faz prever que se aproximam tempos difíceis.

A subida generalizada de preços, não tem apenas efeitos económicos, se a guerra se prolongar durante muito tempo, poderá ter efeitos sociais gravíssimos, temo que possam tomar proporções muito mais graves do que no tempo da Troika (2011).

Há alguns sinais negativos que já se fazem sentir na nossa economia. Veja-se, por exemplo, o encerramento temporário do setor industrial e têxtil devido à subida dos custos de produção. Na semana passada, a antiga Siderurgia Nacional fez anunciar que iria parar a sua produção por tempo indeterminado, uma vez que não consegue fazer face aos custos elevadíssimos da energia e ontem foi notícia o encerramento de empresas do setor têxtil e cerâmico no norte do País.

As Instituições do setor social já fizeram sentir a sua preocupação com o aumento da procura de ajuda por parte das famílias e acrescentam que não são só os menos desfavorecidos que procuram ajuda. Exemplo disso, é o facto de haver cada vez mais pessoas empregadas a procurar ajuda, por norma, o que acontecia é que estes apoios eram procurados maioritariamente por pessoas desempregadas ou com pensões bastante baixas.

O impacto da pandemia e agora da guerra, fazem-se sentir na classe média/alta, chegando ao ponto de, segundo a Presidente da Cáritas, ter atingido quem antes apoiava as instituições com doações, pois, muitos destes, vão tendo dificuldades em fazer face às suas obrigações junto das Instituições Bancárias – o cenário ainda não é catastrófico, mas é preocupante.

O panorama só poderá mudar se a breve trecho houver uma solução política que meta fim à guerra. Os avanços anunciados no sentido de um possível “acordo” de paz entre a Rússia e a Ucrânia, parecem não ter passado de pura especulação, o que não augura nada de bom para o futuro de cada um de nós.

É minha opinião que a resolução deste conflito, tem de partir do Mundo Ocidental, por via diplomática, e aí coloca-se o principal problema. Como já foi referido pela autora em artigo anterior, é evidente que não há governança no Mundo Ocidental. Por um lado, a União Europeia não tem líderes políticos à altura desta difícil missão (se Angela Merkel cá estivesse, falaria, com certeza, de igual para igual com Putin), por outro, Joe Biden tem mostrado grandes dificuldades em se impor como o grande líder da Superpotência Mundial.

Claramente, os líderes fazem a diferença, e neste caso, não é exceção. Quero acreditar que estou errada, mas a solução para este conflito poderá ainda ser mediada por dois ditadores, o sanguinário Putin e o déspota Xi Jinping.