Liverpool é o adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões

O Benfica vai enfrentar o Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões. O clube treinado por Nélson Veríssimo vai receber o emblema inglês na primeira mão do jogo que dará acesso às meias finais da liga milionária. O encontro realiza-se no dia 5 ou 6 de abril, ao passo que a segunda mão no dia 12 ou 13 do próximo mês.

As 'águias' já não chegavam a esta fase da Liga dos Campeões desde a época 2015/2016, na altura com Rui Vitória no comando dos encarnados, quando defrontou Bayern de Munique. A eliminatória terminou por 3-2 a favor dos alemães.

O sorteio dos quartos de final realizou-se esta sexta-feira na Suíça. Veja o resultado:

Chelsea – Real Madrid

Manchester City – Atlético de Madrid

Villarreal – Bayern Munique

Benfica – Liverpool