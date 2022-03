A nova face do cluster do mobiliário

Após superar os desafios que 2020 trouxe, as exportações do cluster cresceram 12% em 2021 e já alvejam novos valores recorde. Tais resultados representam uma retoma ágil e comprovam a resiliência que caracteriza este mercado. 2020 foi um ano em que, por forças externas, este ramo se viu obrigado a alterar a sua dinâmica de internacionalização. A inércia nunca é opção. Consequentemente, os setores passaram a aplicar e potenciar variadas ferramentas atuais de comunicação.

Existe hoje uma nova realidade de marketing da Fileira Casa Portuguesa e os investimentos das empresas são cada vez mais destinados ao digital. A destruição das barreiras físicas configurou- se como um fator de peso para a mudança de comunicação das empresas, especialmente relevante em setores que atuam em todo o mundo. Com a entrada em cena das redes sociais nas nossas vidas, a mentalidade de qualquer modelo de negócio teve que se atualizar e a aposta em social ads e no marketing digital nunca foi tão valorizada.

O paradigma mudou, ancorando-se hoje na simbiose entre o digital e o físico. De várias iniciativas possíveis, as empresas têm ao seu dispor, por exemplo, showrooms virtuais, virtual tours, imagens 360º, fichas de produto ou fotografia de alta qualidade. Num mercado que se alimenta das sensações, estimular o lado emotivo é essencial para a decisão de compra. Nesta lógica, é sequer concebível imaginar um mundo privado da dinâmica dos eventos presenciais?

Num cluster altamente exportador, os certames são importantíssimos, sendo que a sua promoção internacional assenta fortemente nas feiras e plataformas físicas. Depois do abrandamento das medidas de mitigação da Covid-19, o regresso dos fóruns e de diferentes ações, em formato presencial, revela uma influência estratégica para a necessidade de exposição internacional, especialmente tendo em conta que cerca de 9 em cada 10 euros de todo o volume de negócios é destinado ao mercado externo.

Atualmente, temos assistido ao aumento do interesse em diversas ferramentas, como é o caso da tecnologia BIM, que se tornou capital para os projetos de construção e arquitetura no universo da decoração de interiores. A metodologia, que possibilita a construção de modelos virtuais, em formato tridimensional, dos aspetos físicos e funcionais de qualquer construção, alavanca a partilha eficiente dos produtos. Ao incorporar informação relevante das características de construção, é possível estabelecer uma ligação fundamental com fabricantes, decoradores, designers e arquitetos.

Contudo, a transição não se cinge apenas ao digital. A par de todos estes tópicos, a sustentabilidade e a economia circular são temas indissociáveis da indústria. Acredito que os empresários adotaram uma nova forma de olhar para os seus modelos de negócio, mais centrada em todos os stakeholders, aliando a sustentabilidade financeira a uma preocupação ecológica da qual não nos podemos distanciar.

Apesar dos diversos desafios recentes, desde a crise pandémica e a escassez de matérias-primas à instabilidade geopolítica a que todos temos assistido, posso afirmar com certezas que o tecido empresarial nacional já demonstrou capacidades para continuar a projetar-se e a diferenciar-se no mercado internacional com cada vez mais valor acrescentado. O futuro destes setores só pode ser visto com otimismo.

* Diretor Executivo da APIMA