A noite dos novos e velhos

O entretenimento voltou em força a Portugal e sem as restrições que o limitaram nos últimos dois anos. De repente tudo parece ter voltado ao normal, pelo menos dentro de um desses espaços, onde as pessoas não estão minimamente preocupadas com encostos ou com a proximidade. Já seria aliás de esperar, ninguém verdadeiramente temeroso escolheria uma discoteca para passar o fim de noite.

A verdade é que se em termos de regras tudo é como dantes, já os ambientes e a frequência dos próprios espaços mudou. Existe neste fim de pandemia uma sensação de que as faixas etárias dividiram-se definitivamente em dois blocos, que ao contrário do que se passava pouco ou nada se misturam. Essa é uma clivagem que já se vinha a acentuar pela alteração dos hábitos mas que assume agora contornos bem notórios.

De um lado os mais novos. As massas. O entretenimento noturno sempre foi aliás deles mas pincelado por gente de todas as idades que dava um colorido diferente. Estes voltaram como se nada se tivesse passado. É vê-los novamente aos milhares espalhados pelas ruas e a viverem como se não houvesse amanhã. Nas grandes superfícies é difícil vislumbrar alguém com mais de 25/30 anos.

Talvez porque os mais velhos ainda sentem o receio do covid ou tão só porque querem coisas diferentes e já perderam definitivamente a paciência para filas de espera para entrar ou para beber uma bebida em copo de plástico. Para os miúdos tanto faz. Seja em que copo for ou espere-se o tempo que for preciso, quanto mais apertado e mais cheio melhor.

Querem a confusão e procuram o mais barato. Deixam a qualidade de lado ou definem a mesma por outros critérios. Bebida a rodos, de preferência com shots à mistura para bater mais rápido, siga a festa.

Os graúdos deixaram-se seduzir definitivamente pelos restaurantes dançantes. Essa cultura tão em voga lá fora e que demorou uma eternidade a cá chegar (como tudo, aliás ) veio e para ficar. São cada vez mais os espaços de restauração que apostam na sofisticação dos pratos, na decoração aprimorada e na capacitação estratégica de definir uma área própria para virar bar após as refeições.

As pessoas agradecem. Janta-se tarde mas já não se precisa de fazer tempo para ir dançar. A diversão é igual mas aqui, até pelos preços praticados, a seleção faz o ambiente por si. É a nova moda que todos fazem por seguir. Em alguns deles a qualidade da comida pouco importa, o que define os valores praticados é o ambiente que se consegue atrair e ser o sítio onde todos querem estar.

É por isso uma noite atípica e mais segmentada do que nunca. E até o vejo com uma certa pena. Acho que a mescla de idades e a diversidade de pessoas faz de um sítio especial e cria momentos únicos. É nessa troca de experiências que a noite sempre foi especial e que agora vai perdendo parte do seu brilho.

De um lado, “rebanhos” de jovens todos iguais na roupa e no corte de cabelo a ouvir a mesma música; e do outro uma espécie de passarela para ver e ser visto. A música vai ficando de lado, tornou-se secundária. O que é importante para uns e outros é estar no sítio certo com as pessoas que interessam. Perdeu-se o brilho.