Sp. Braga está nos 'quartos' da Liga Europa após empate no Mónaco

Um golo tardio no Estádio Louis II, no Mónaco, tramou os 'arsenalistas', que estiveram a vencer, por 1-0, com golo de Abel Ruiz, até aos 90 minutos de partida.

A poucos instantes do fim da partida, Axel Disasi evitou a derrota sem, no entanto, evitar a eliminação da Liga Europa.

Os 'arsenalistas' marcaram no Mónaco logo aos 19 minutos, com assinatura de Abel Ruiz, e mantiveram o controlo do jogo até aos instantes finais, acabando por ter de se contentar com um empate. Resultado este, no entanto, que é mesmo para contentar-se, já que, combinado com a vitória por 2-0 na primeira mão da eliminatória, em Braga, permitiu ao emblema de Carlos Carvalhal seguir para os quartos-de-final da Liga Europa.

O sorteio dos 'quartos', aliás, faz-se amanhã, em Nyon, na Suíça.