Putin é um "ditador assassino" e um "rufia puro", acusa Joe Biden

Joe Biden já tinha chamado Vladimir Putin de "criminoso de guerra", mas não ficou por aí. O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), num discurso dedicado ao dia de São Patrício, acusou esta quinta-feira o líder russo de ser um "ditador assassino" e um "rufia puro".

O Presidente norte-americano afirmou ainda que Vladimir Putin desencadeou uma "guerra imoral contra as pessoas da Ucrânia".

Veja aqui o vídeo:

Biden just referred to Putin as both a "murderous dictator" and "pure thug"