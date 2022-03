Putin substituiu mil pessoas da sua equipa pessoal com medo de ser envenenado

Esta quinta-feira o site americano ‘insideedition.com’, revelou que Vladimir Putin terá substituído, no mês passado, toda a sua equipa pessoal, na qual estão incluídos cerca de mil elementos, com “medo de que alguém do seu círculo próximo o possa envenenar”.

De acordo com os relatos, agora, o presidente da Rússia tem à sua disposição pessoas que experimentam a sua comida e bebidas, antes deste as ingerir.

“Pessoal da limpeza, cozinheiras e secretárias, todo um novo grupo de pessoas. A avaliação da comunidade de inteligência é de que está com medo”, explicou em entrevista, Craig Copetas, editor contribuinte do The Daily Beast, lembrando que “o método preferido de assassinato na Rússia é o veneno”.

Segundo o mesmo, a crescente oposição pública tem tornado o presidente “cada vez mais paranóico com a sua segurança”.