Marcelo Rebelo de Sousa. "Eu aprendi mais com as minhas alunas e alunos do que ensinei"

Marcelo Rebelo de Sousa. "Eu aprendi mais com as minhas alunas e alunos do que ensinei"

Carlos Costa Jornal i 17/03/2022 16:12

Presidente da República esteve presente na Escola Portuguesa de Moçambique, onde teve lugar a sessão solene de entrega dos prémios Miguel Torga e Baltazar Rebelo de Sousa.