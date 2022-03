EUA mudam de coordenador na luta contra a pandemia

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje uma mudança na liderança do departamento de coordenação de resposta à pandemia de covid-19, quando o país praticamente voltou à normalidade.

Jeff Zients, que liderou os esforços de luta contra a pandemia nos últimos 14 meses, será substituído por Ashish Jha, disse a Casa Branca, em comunicado.

Jha é uma das figuras mais proeminentes da saúde pública nos EUA e já é conhecido por parte do público norte-americano graças às suas intervenções televisivas.

Biden agradeceu a Zients, por ter formulado e executado planos de luta contra a pandemia, no último ano.

Os Estados Unidos regressam à quase normalidade, embora apenas 65,2% da sua população esteja totalmente vacinada e o país esteja no topo das nações com mais mortes com covid-19, ao fim de dois anos de pandemia.

O número diário de mortes com covid-19 continua a ultrapassar o milhar e as novas infeções diárias oscilam em números próximos a 50.000, apesar do seu declínio constante.