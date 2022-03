Bolsonaro pede a eleitores que votem para evitar o caminho do Chile

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, encorajou hoje os seus eleitores a irem às urnas nas eleições presidenciais de outubro para evitar uma vitória da esquerda como aconteceu no Chile com a eleição de Gabriel Boric.

"Sua decisão vem do voto. Haverá eleições este ano e todo mundo tem que votar em quem achar que pode ajudar a melhorar o país", disse Bolsonaro numa transmissão nas suas redes sociais.

"O pessoal costuma dizer: olha o Chile. No Chile quem decidiu foram os omissos, quem não quis votar em ninguém, porque a esquerda sempre votou, então não reclame", acrescentou noutro momento.

Todas as sondagens para as eleições de outubro indicam que o claro favorito é o líder progressista Luiz Inácio Lula da Silva, que já governou o Brasil entre 2003 e 2011 e é o principal antagonista do atual líder do país apoiado pela extrema-direita.

Bolsonaro, que fez a transmissão a partir de uma cerimónia em que reuniu seus ministros para testemunhar o hasteamento da bandeira nacional na sua residência oficial, pareceu aludir à sua desvantagem ao citar o que aconteceu no Chile, com a vitória eleitoral de Boric, que assumiu o poder na passada sexta-feira.

Segundo Bolsonaro, a esquerda elegeu em outros países porque "a democracia é linda, é maravilhosa, mas passa pelo eleitor", que deve ter "consciência, compreensão e responsabilidade" para "não delegar para terceiros" o que será "o futuro do Brasil."

O Presidente brasileiro ainda não formalizou sua aspiração à reeleição, mas a expectativa é que o faça no dia 26, em ato elaborado pelo Partido Liberal (PL), ao qual ingressou no final do ano passado.

Lula da Silva, por sua vez, que também não confirmou oficialmente que participará do pleito, disse que anunciará sua candidatura ao Partido dos Trabalhadores (PT) e a uma ampla coligação progressista nos primeiros dias de abril.