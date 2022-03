PCP quer mais transportes públicos

O vereador da Câmara de Lisboa, João Fereira, anunciou que o PCP propôs “alargar a oferta de transportes públicos”, como forma de combater a escalada do preço dos combustíveis e assumir os compromissos nacionais no domínio da descarbonização. “Trouxemos este tema à reunião da Câmara Municipal de Lisboa que hoje decorre, propondo que esta tome desde já iniciativa junto dos demais Municípios da Área Metropolitana e junto do Governo, para concretizar este objetivo tão brevemente quanto possível”, escreveu o comunista no Twitter.

Além do alargamento da oferta, segundo João Ferreira, o PCP propôs ainda “consagrar a gratuitidade” dos transportes públicos para grupos específicos da população. Sem referir quais os grupos em causa, o vereador da CML defendeu que a medida é necessária para fazer face ao aumento generalizado do custo de vida.

Note-se que os aumentos, justificados com a guerra na Ucrânia, têm estado na ordem do dia, sendo que o Governo adiantou que estão a ser estudadas medidas.

Na segunda-feira o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, reconheceu também

que a escalada dos preços é um “problema grave”, mas que as possibilidades do Estado “são limitadas”.