O pesadelo das crianças de uma creche brasileira

“Valentina estudava em uma escola particular, e desde que entrou sempre reportou maus-tratos, dizia que a colocavam de castigo em uma sala escura e sozinha, no chão, que até dormia nesse chão sem colchão ou cobertor. Dizia também que não a deixavam fazer cocó. Muitas vezes ela chegava em casa correndo pro banheiro, dizia também que se não comesse toda a comida ela não podia participar das brincadeiras com os amigos e ficaria na sala sozinha”, começou por denunciar a maquilhadora Thaiza, @thaiza_osmakeup no Instagram, na segunda-feira, narrando aquilo que a filha Valentina viveu na Escola de Educação Infantil Colmeia Mágica.

“Sempre que eu reportava, a diretora dizia que Tina mentia demais, pra mim corrigir isso nela pois lá não era uma escola pública e nem lidando com favelados!!!!! Desde então eu encanei que minha filha não era uma mentirosa e já comecei a correr atrás para tirar de lá. Minha filha com só 3 anos me reportava tudo que sofria, eu mandava lanche pra ela e quem comia era as ‘tias’ e ela ficava com fome! Fui e novamente briguei com a diretora e vice-diretora”, sublinhou na publicação que, até por volta das 19h de ontem, havia obtido mais de 180 mil ‘likes’.

“Meu irmão também estuda lá e reportava maus tratos, mas foi ameaçado e logo parou de falar. Valentina quando ia comer tinha medo de que eu chamasse a tia da escola, ela tinha pesadelos com a escola, se falasse de pôr em pensamento então? Ela entrava em crise”, acrescentou. Pois bem, tirei ela da escola em janeiro desse ano, e agora em março, uma funcionária da escola expôs todos os vídeos e relatos de maus tratos. Bebés que comiam no banheiro amarrados, criança que ia pro castigo e dormia no chão o dia inteiro sozinho! Minha filha não estava mentindo”.

