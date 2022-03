CTT. Lucro mais do que duplica para 38,4 milhões de euros em 2021

O lucro dos CTT mais do que duplicou (130,4%) no ano passado, face a 2020, para 38,4 milhões de euros. De acordo com a empresa, este resultado foi “influenciado positivamente pela evolução do EBIT (+27,4 milhões de euros) e dos resultados financeiros (+0,3 milhões de euros), e negativamente pelo imposto sobre o rendimento do período (+5,9 milhões de euros)”, explicam em resultado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

No ano passado, os rendimentos operacionais subiram 13,8% para 847,9 milhões de euros, “refletindo um consistente processo de transformação do negócio com menor dependência do correio tradicional”, sendo que esta tendência “foi sustentada pelo crescimento da área Expresso e Encomendas (+32,5% face a 2020), do Banco CTT (+20,4% face a 2020) e dos serviços financeiros e retalho (+11%)”.

O crescimento da área de negócio de correio e outros (+4,3%) “foi impulsionado por novos negócios de soluções empresariais incluindo a aquisição da NewSpring Services. Já os rendimentos operacionais do Banco CTT cresceram 20,4% no ano passado, face a 2020, para 98,9 milhões de euros, referindo que “não tinha moratórias vivas” em nenhum segmento de crédito em dezembro.

“Os gastos com pessoal aumentaram 8,2 milhões de euros (+2,4%) face a 2020, essencialmente nas áreas de negócio com maior crescimento, em particular o Banco CTT (+3,4 milhões de euros) – devido ao aumento da atividade comercial e ao reforço das equipas no contexto da parceria com a Sonae Financial Services – Expresso e Encomendas (+3,3 milhões de euros), principalmente em virtude do crescimento registado na atividade em Espanha”.

No final do ano passado, o número de trabalhadores dos CTT (efetivos do quadro e contratados a termo) rondavam os 12608, mais 374 (+3,1%) face a 2020. No entanto, a empresa liderada por João Bento lembra que que estes valores “incorporam o efeito inorgânico da NewSpring Services com impacto de 770 trabalhadores”, caso contrário, o número teria descido 3,2% em relação a 2020.

Dividendos e programa de recompra de ações

O conselho de administração liderada por João Bento vai propor à assembleia geral anual de 2022 o pagamento de um dividendo de 0,12 euros por ação, um montante que “representa uma rentabilidade de dividendo de aproximadamente 2,6% e um rácio de payout de aproximadamente 47,3%”.

E até ao final do ano vão avançar com um programa de recompra de ações no montante global de 18 milhões de euros, equivalente a 2,7% da capitalização bolsista. Os objetivos desta operação passam pela recompra de um máximo de 4,65 milhões de ações, representativas até 2,325 milhões de euros (corresponde a 3,1% do capital social); e pela redução até ao mesmo montante do capital social, mediante extinção das ações próprias adquiridas. “Os CTT pretendem implementar uma política de remuneração que seja atrativa, constituindo uma fonte de rendimento adequada para os seus acionistas, e que, em simultâneo, continue a possibilitar que a capacidade financeira da sociedade lhe permite manter flexibilidade estratégica para cumprir os desígnios de investimento no crescimento do negócio, continuando a fazer dos CTT uma referência na logística e e-commerce em Portugal e em Espanha”, justifica.

Ao mesmo tempo, os Correios garantem que se vão concentrar em “minimizar o impacto de riscos macro e setoriais relevantes e persistentes, nomeadamente incerteza geopolítica, inflação, custo da energia e matérias-primas, covid-19 e impacto nas receitas postais, bem como dos riscos severos ao nível do funcionamento das cadeias logísticas, nomeadamente com proveniência na Ásia”.

Recorde-se que entrou em vigor no final de fevereiro o novo contrato de concessão, após ter recebido luz verde por parte do Tribunal de Contas. O Governo decidiu, em setembro, que o prestador do serviço postal universal seria os CTT, por ajuste direto, e que seria nomeada “uma comissão de avaliação para negociar o novo contrato”. O anterior tinha terminado a 31 de dezembro.