Rússia bombardeia teatro onde estavam crianças

As tropas russas terão bombardeado um teatro que servia de refúgio a várias crianças na cidade de Mariupol, que se encontra cercada, escreve o Kyiv Independent e ainda o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano. De acordo com a mesma fonte, o número de baixas não é ainda conhecido.

“Outro crime de guerra horrendo em Mariupol. Massivo ataque russo ao Teatro Drama, onde centenas de civis inocentes estavam escondidos. O edifício está agora totalmente em ruínas. Os russos não podiam saber que este era um abrigo civil. Salve Mariupol. Pare os criminosos de guerra russos”, condenou Dmytro Kuleba, através do Twitter.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli