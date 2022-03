Presidente da República condecora António Chainho com grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique

Segundo uma nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou na terça-feira o guitarrista e compositor, António Chainho, com grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, que distingue pessoas que contribuem para "a disseminação da cultura portuguesa, sua história e seus valores dentro e fora do país”.

O artista, que está quase a completar 60 anos de carreira e que se tornou ao longo dos anos um dos maiores embaixadores da guitarra portuguesa, prepara-se agora para editar um novo álbum e ainda publicar uma biografia, estando também a programar uma série de espetáculos especiais.

Durante a sua carreira trabalhou com grandes nomes da música nacional como José Afonso, Carlos do Carmo, José Cid, Rão Kyao ou Adriana Calcanhotto.

António Chainho, foi o fundador da primeira Escola de Guitarra Portuguesa, em Lisboa, tendo também a sua própria escola em Santiago do Cacém, cidade onde nasceu em 1938 e que dá o seu nome ao auditório do concelho.

A Ordem do Infante D. Henrique distingue quem prestou "serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores".