O discurso de Zelensky ao congresso americano em que se falou de um "líder da paz", Martin Luther King e 11 de Setembro

Ainda não tinha dito uma única palavra, mas o Presidente ucraniano já estava esta quarta-feira a ser aplaudido de pé, antes de começar a discursar através de videoconferência, no congresso dos EUA. Quem o apresentou foi Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes. "Glória à Ucrânia", disse a democrata.

Volodymyr Zelensky começou por lembrar aos norte-americanos que a capital ucraniana está "todos os dias" a ser bombardeada pelas tropas russas, mas que desistir não é uma opção "e nem sequer pensa em fazê-lo", naquela que é a "pior guerra desde a Segunda Guerra Mundial". O líder ucraniano acusa também a Rússia de estar a destruir o "sonho nacional" do país. “O destino do nosso país está a ser decidido agora”, defendeu.

O Presidente ucraniano lembrou aos presentes no Congresso alguns dos pior acontecimentos que os EUA passaram. "Lembrem-se de Pearl Harbor, lembrem-se do 11 de Setembro — um dia terrível — em que o mal tentou apoderar-se das vossas cidades”, nas quais “inocentes foram atacados a partir do ar”.

Assim, apelando à sensibilidade dos EUA, Zelensky voltou a pedir a criação de uma zona de exclusão aérea. "Se isto é pedir muito, oferecemos uma alternativa" — como sistemas de defesa aérea. "Eu tenho um sonho", diz Zelensky, fazendo referência a Martin Luther King, e explica a sua "necessidade": “Preciso de proteger os nossos céus”.

No que toca às sanções, o Presidente ucraniano pede que sejam aplicadas a "todos os políticos" russos que apoiam a guerra. “Todas as empresas russas devem abandonar a Rússia", deixa claro.

Zelensky apela a uma nova "união de países responsáveis" que consigam se juntar contra desastres humanitários, porque — diz — a "união" conseguia salvar “milhares de vidas" na Ucrânia, e "em vários países no mundo”.

Depois, e agora centrando o discurso a Joe Biden, Volodymyr Zelensky pediu ao Presidente dos EUA que seja o "líder do mundo", para que consiga ser também "o líder da paz". "Estou a dirigir-me ao presidente Biden. Você é o líder de uma grande nação. Desejo que seja o líder do mundo e ser o líder do mundo significa ser o líder da paz."

No final, e depois de partilhar um vídeo onde mostra os desastres da guerra, Zelensky diz: "Tenho quase 45 anos, hoje a minha idade parou quando os corações de mais de 100 crianças pararam de bater. Não vejo sentido na vida se não conseguirmos parar a morte“.