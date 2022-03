Explosão de gás num prédio na Amadora faz 12 feridos

Uma explosão de gás, esta quarta-feira de manhã, num prédio de 8 andares no Casal de São Brás, na Amadora, fez 12 feridos. O incidente ocorreu no 7.º piso, quando uma equipa de bombeiros já estava no interior do apartamento.

"Tratou-se de uma explosão de alguma dimensão, com danos materiais e também feridos", adiantou o comandante da Proteção Civil da Amadora, Luís Carvalho, ao explicar que se tratou de um dano nas redes de abastecimentos de gás.

De acordo com o comandante dos bombeiros da Amadora, a explosão causou “seis bombeiros feridos, um em estado grave, cinco civis feridos leves e um sexto civil ainda em avaliação”. Os ferimentos foram provocados pela "projeção de fragmentos e lesões provocadas pelo impacto da explosão”.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta foi dado pelas 11 horas.

Segundo o Correio da Manhã, pelo menos seis bombeiros ficaram feridos, um deles com gravidade.