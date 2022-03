Nilton enviou recado a Ronaldo e Joana Latino achou "execrável"

Joana Latino não gostou do recado que Nilton enviou, no Instagram, a Cristiano Ronaldo sobre a guerra na Ucrânia. A jornalista usou mesmo a palavra “execrável” para classificar a atitude do humorista.

"Cristiano, para seres mesmo o maior só falta usares as tuas redes para alertar o mundo sobre o que se passa na Ucrânia. Os russos que te seguem precisam de saber que têm o Hitler a governar o país”, publicou Nilton nas Stories do seu Instagram, e ainda rematou: “Há alturas em que não dá para sermos neutros".

Quem não gostou do recado dado ao jogador português foi Joana Latino que comentou o caso no programa Passadeira Vermelha, na SIC.

"Enerva-me imenso quando as outras pessoas nos querem impor a sua moralidade e visão do mundo”, começou por dizer a comentadora do programa. “O Cristiano Ronaldo usa as redes sociais dele para o que ele quiser e o Nilton usa as redes sociais dele também para o que ele quiser. Neste caso, o que fez foi ele próprio um aproveitamento que me parece abusivo e até moralmente questionável de uma das contas mais seguidas do mundo para vender a sua moralidade", sublinhou.

"É claro que eu estou com o povo da Ucrânia que está a sofrer. Custa-me todos os dias”, fez questão de dizer. “Mas o Nilton não pode fazer isto”.

Para Joana Latino, o que o humorista fez também “é uma espécie de guerrilha que lhe retira toda a legitimidade para defender a causa que ele quer defender”.

“Acho isto execrável da parte do Nilton, não se faz estar a dizer aos outros que os outros têm que dizer o que lhe apetece a ele dizer. Não admito este tipo de coisas", acrescentou.