Docente de 60 anos agredido por pais de aluno em escola no Porto

Um professor de 60 anos foi esta terça-feira agredido pelos pais de um aluno da Escola Secundária do Cerco, no Porto, tendo, segundo uma fonte dos Bombeiros de Valbom à agência Lusa, o docente ficado com ferimentos numa orelha e na cervical.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), o alerta foi dado pelas 16h16, tendo a autoridade dirigido até ao local e procedido à identificação dos dois agressores.

As agressões terão ocrrido "no interior da escola", informou a fonte dos bombeiros, e a vítima foi levada para o Hospital de São João.