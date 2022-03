Preços da eletricidade e do gás natural vão subir a partir do próximo mês

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta terça-feira que irá fazer, no próximo mês, "uma atualização automática" dos preços da tarifa de energia nos mercados regulados dos setores elétrico e do gás natural, para fazer frente “à escalada de preços nos mercados grossistas de eletricidade e do gás natural”, explica, em comunicado enviado às redações.

Assim, com a nova atualização, que entra em vigor no dia 1 de abril, os contratos de potência 3,45 kVA vão aumentar 1.05 (o que corresponde a mais 2,7%) e para os contratos de potência 6,9 kVA aumentam 2,86 euros (mais 3%).A nova atualização das tarifas, explica o mesmo documento, abrangem “os consumidores no mercado regulado (cerca de 6% do consumo total e de 927 mil clientes, em janeiro de 2022)”.

Os preços do gás natural também irão subir em média 3% “para os 230 mil clientes que permanecem no mercado regulado". Em concreto, os consumidores no primeiro escalão do gás natural vão pagar mais 33 cêntimos (mais 2,6%). Já os do segundo escalão vão pagar mais 70 cêntimos (mais 3%).

A ERSE aconselha todos os consumidores "a estarem atentos a eventuais alterações nas condições de preço", ao passo que relembra que podem procurar "potenciais poupanças na fatura de eletricidade" com a ajuda do simulador de preços de energia da ERSE, "que reúne a informação atualizada sobre as ofertas de gás natural", poder ler-se.