Filho de líder do Turquemenistão vence eleições presidenciais

O filho do líder do Turquemenistão venceu as eleições presidenciais do país da Ásia Central, disseram hoje as autoridades eleitorais, depois de um atraso na contagem dos votos.

A vitória de Serdar Berdymukhamedov, de 40 anos, consolida a dinastia política da família no comando do país, rico em gás natural e petróleo.

No domingo, as autoridades eleitorais tinham dito, inesperadamente, que precisavam de mais tempo para contar os boletins das presidenciais de sábado.

Serdar, filho do Presidente do Turquemenistão, Gurbanguly Berdymukhamedov, era o grande favorito e, de acordo com a comissão eleitoral central, obteve 72,97% dos votos.

Antiga república soviética, o Turquemenistão é um dos países mais opressivos do mundo e nenhuma eleição foi reconhecida como livre por especialistas internacionais.

Gurbanguly Berdymukhamedov lidera o país desde 2007 e é conhecido por gostar de andar a cavalo - conta com uma estátua equestre dourada em Asgabate, desde 2015 -, tiro ao alvo e compor músicas de 'rap' patriótico com o neto.

De acordo com observadores, um possível problema de saúde ou dificuldade na gestão dos problemas económicos do país levaram Gurbanguly Berdymukhamedov a deixar a política, três anos antes do final do mandato.