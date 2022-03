Ucrânia. Voluntários vão trazer 47 refugiados para Portugal

Um autocarro com ajuda humanitária está a caminho da Ucrânia, graças ao apoio de empresários da região de Leiria, que financiaram a viagem. Regressará esta quinta-feira a Portugal com 47 refugiados, à procura de um futuro com segurança e paz.

Após atravessarem a Europa, seguindo de Leiria a Lisboa, passando por Bordéus e Hanover até Lublin, são vários os voluntários a bordo deste autocarro que irão descarregar medicamentos, roupa e alimentos doados pela associação luso-ucraniana Anjos da Misericórdia, antes de seguir para os campos de refugiados de Varsóvia.

Muitas dos ucranianos que irão ao encontro deste autocarro têm ligações familiares a Portugal, outros não, contando com a solidariedade dos portugueses para ter acesso a residência e subsistência nestes primeiros tempos tão complicados.

Esta missão é uma iniciativa da Gasogás e conta com a solidariedade da Bicimax, All Ways Cargo, A.L. – Fábrica de Material Eléctrico, Bomcar, DEB – Distribuition Eléments Béton, Expomold, Geo Pack Solutions, Carmo Woods e KLMB Real Estate.

Destaque ainda para o grupo Barraqueiro, que além de um serviço profissional doou comida para os refugiados consumirem na viagem.