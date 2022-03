Aviação. Transporte aéreo acelera em janeiro

No primeiro mês do ano, aterraram nos aeroportos nacionais 11,9 mil aeronaves em voos comerciais, o que corresponde a 2,1 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos) e foram movimentadas 16,8 mil toneladas de carga e correio (+106,1%, +177,4% e +39,2%, respetivamente, face a janeiro de 2021).

Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que diz, no entanto, que face a janeiro de 2020, antes da pandemia, foram registadas quebras de 21,6% no número de aeronaves aterradas, 42,6% nos passageiros movimentados e 2,8% no movimento de carga e correio.

Considerando os passageiros desembarcados neste mês, 77,5% corresponderam a tráfego internacional, na maioria provenientes de aeroportos do continente europeu (61,3%).

Já no que diz respeito aos passageiros embarcados, 80,5% corresponderam a tráfego internacional, tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (67,0%).

Feitas as contas, o gabinete de estatística revela que, em janeiro, registou-se o desembarque médio diário de 31,9 mil passageiros no conjunto dos aeroportos nacionais, valor “significativamente superior” ao registado no mês homólogo de 2021 (10,6 mil) mas ainda longe do observado em janeiro de 2020 (57,6 mil).

Assim, o aeroporto de Lisboa movimentou 56,6% do total de passageiros (1,2 milhões) e registou um crescimento de 189,2% face a janeiro de 2021, caindo ainda assim 44,4% face a 2020.

Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro contou com o maior acréscimo do número de passageiros movimentados no mês de janeiro (+316,1%) revelando consequentemente o menor decréscimo face a janeiro 2020: -41,4%.

O aeroporto da Madeira foi o terceiro com maior movimento de passageiros no mês de janeiro deste ano (168,6 mil, +220,3%), superando o aeroporto de Faro.

Por nacionalidades e considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais, França manteve-se como o principal país de origem e de destino dos voos, registando crescimentos de 129,1% no número de passageiros desembarcados e 69,9% no número de passageiros embarcados, relativamente ao mês homólogo de 2021.

Já o Reino Unido destacou-se com o maior crescimento no número de passageiros embarcados e desembarcados (+576,6% e +485,8%, respetivamente), ocupando a terceira posição entre principais países de origem e a segunda posição nos países de destino.