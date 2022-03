Combustíveis. Portugueses vão pagar mais 3,3 mil milhões por ano

Com a escalada dos preços dos combustíveis, os portugueses vão pagar mais de 3253 milhões de euros por ano. A garantia é dada pelo economista Eugénio Rosa, no seu último estudo, onde detalha que, desse valor, 1627,6 milhões de euros vão para o Estado e a outra metade para as empresas.

A conclusão do economista foi feita tendo como base de cálculo o consumo da gasolina e gasóleo em 2020, e pressupondo a subida de preços anunciada pelo Governo e deduzindo a redução do ISP também anunciado pelo Executivo.

“Deduzindo a redução do ISP também anunciado pelo Governo (0,017 euros na gasolina e 0,024 no gasóleo), os consumidores irão pagar mais 3253,2 milhões de euros pela gasolina e gasóleo (com os preços dos combustíveis de janeiro de 2022 pagariam 12130,9 milhões de euros e com os preços anunciados pelo governo terão de pagar 12914,6 milhões de euros). Daquele aumento total, 1625,6 milhões revertem para o Estado, e 1625,6 milhões de euros vão aumentar a receitas e lucros das empresas”, detalha o economista.

Eugénio Rosa garante que a subida de preços “só serve para incentivar as ‘gasolineiras’ a fazerem novo aumento de preços (eis já os malefícios de um Governo de maioria absoluta que nem disfarça que defende os interesses das grandes empresas)”.

