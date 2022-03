Leões vencem Moreirense por 2-0

Os leões venceram em casa do Moreirense por 2-0, no jogo que fechou a 26ª jornadade da Liga Bwin, mantendo, contudo, os seis pontos de atraso do FC Porto.

O Sporting CP, que somou o sétimo jogo sem perder e o segundo triunfo consecutivo, chegou ao intervalo já vencer por 2-0 com golos de Islam Slimani, aos 29 minutos, e de Paulinho, aos 39.

O Moreirense vai, por seu lado, no quinto jogo consecutivo sem vencer, o segundo com uma derrota.

A vitória dá aos leões 64 pontos, menos seis do que o FC Porto e mais seus do que o Benfica, que se encontra em terceiro lugar. Já o Moreirense está na 17ª posição, com 20 pontos, a dois do Arouca.