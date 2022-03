Mais de 60% dos finlandeses concordam com adesão à NATO

Segundo um estudo conduzido pelo Instituto Finlândes de Investigação Económica, 62% dos finlandeses são a favor da adesão do país à NATO, estando 16% dos inquiridos contra a proposta e 21% indecisos.

Em causa está uma sondagem feita, pela terceira vez, aos cidadãos do país sobre a adesão do Finlândia à NATO. Na primeira sondagem, realizada em fevereiro (ainda antes da invasão russa à Ucrânia), as finlandesas encontravam-se divididas, com 41% a votarem a favor e 31% contra. Já a maioria dos homens encontrava-se a favor da adesão, com apenas 14% a votarem contra a proposta.

Já na segunda sondagem, realizada entre 23 e 25 de fevereiro, 53% dos inquiridos eram a favor da adesão da Finlândia à NATO e 28% contra.

Este resultado foi considerado "histórico" pelos investigadores, uma vez que foi a primeira vez que mais de metade dos inquiridos se mostrava a favor da adesão, tendo a mudança de opinião surgido numa altura em que os ucranianos começaram a sentir as primeiras consequências da invasão russa, que teve início a 24 de fevereiro.