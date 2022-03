Turismo. Proveitos triplicaram em janeiro mas estão abaixo do período pré-pandemia

Os proveitos dos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram, em janeiro deste ano, os 106,4 milhões de euros no total, dos quais 76 milhões de euros são relativos a aposento.

Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que explica que, no entanto, comparando com janeiro de 2020, os proveitos totais caíram 39,1% e os relativos a aposento diminuíram 38,8%.

Já o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 15,6 euros em janeiro (21,5 euros em dezembro). O rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 65,4 euros em janeiro (73,8 euros em dezembro). Em janeiro de 2020, o RevPAR foi 24,9 euros e o ADR 67,2 euros.

No primeiro mês do ano, o setor do alojamento turístico registou 853,2 mil hóspedes e dois milhões de dormidas, valores que representam crescimentos de 183,7% e 185,9%, respetivamente, superiores aos registados em dezembro passado. O

“Os níveis atingidos em janeiro de 2022 foram, no entanto, inferiores aos observados em janeiro de 2020, quando ainda não havia efeitos da pandemia, com reduções de 39,9% nos hóspedes e 38,8% nas dormidas”, destaca o gabinete de estatística.

Nesse mês, o mercado interno contribuiu com 857,7 mil dormidas (+104,5%) e os mercados externos totalizaram 1,1 milhões (+308,7%). Mas, quando comparados a janeiro de 2020, registaram-se diminuições quer nas dormidas de residentes (-20,1%), quer nas de não residentes (-47,9%).

Diz ainda o INE que considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), registaram-se 912,3 mil hóspedes e 2,2 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 181,3% e 166,5%, respetivamente.