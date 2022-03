Poderá Vladimir Putin ser cristão?

Há quem considere, face à sua personalidade fria, calculista, que a ‘aliança’ de Vladimir Putin com a Igreja Ortodoxa foi apenas um instrumento útil no seu projeto de poder e uma maneira de apelar aos valores tradicionais da velha Rússia que ele queria recuperar.

Quem, ao longo dos anos, foi acompanhando um pouco as notícias da Rússia habituou-se a ver fotografias de Vladimir Putin ao lado de dignitários da Igreja Ortodoxa. O arquimandrita Tikhon, tido como seu conselheiro espiritual, disse por mais de uma vez que Putin vai todos os dias rezar numa pequena capela ao lado do seu gabinete no Kremlin. E consta que, numa das primeiras reuniões com George W. Bush, Putin lhe terá mostrado a cruz de alumínio que em 1993 pôs ao pescoço e nunca mais tirou, para convencer o seu homólogo americano de que estavam do mesmo lado.

Mas, com a barbárie da guerra a atingir a cada dia novos patamares de horror, torna-se cada vez mais questionável até que ponto a fé de Putin será autêntica. Vejamos: só desde a invasão da Ucrânia, há perto de três semanas, o líder russo já violou pelo menos cinco dos dez mandamentos: santificar os domingos; não matar; não roubar; não levantar falsos testemunhos; não cobiçar a propriedade alheia...

Claro que Putin não é de modo algum o primeiro cristão a cometer as mais terríveis atrocidades. A História está cheia casos desses, a começar pelos próprios Papas - só para dar dois exemplos, Dante colocou Bonifácio VIII (1294-1303) no Inferno; e Urbano VI (1378-1389) lamentava não ouvir gritos suficientes enquanto os cardinais que tinham conspirado contra ele eram torturados...

Há quem considere, face à sua personalidade fria, calculista, que a ‘aliança’ de Vladimir Putin com a Igreja Ortodoxa foi apenas um instrumento útil no seu projeto de poder e uma maneira de apelar aos valores tradicionais da velha Rússia que ele queria recuperar.

Faz todo o sentido. Mas pode ser ainda pior do que isso. Como outros antes dele, se a fé de Putin for sincera e ele se considerar uma espécie de ungido, então nada o deterá na sua cruzada. Para um fanático, quando se trata de impor a sua verdade, nenhum sacrifício é demasiado grotesco.