Morreu o ator William Hurt

O ator norte-americano William Hurt morreu este domingo aos 71 anos. "É com grande tristeza que a família Hurt lamenta a morte de William Hurt, amado pai e ator vencedor do Óscar, em 13 de março de 2022, uma semana antes do seu 72º aniversário. Morreu tranquilamente, entre a família, de causas naturais. A família pede privacidade neste momento”, comunicou esta noite o filho Will.

Nomeado quatro vezes aos Óscares, Hurt recebeu o prémio de Melhor Ator em 1985, pelo filme O Beijo da Mulher Aranha. Iniciou a carreira no teatro, notabilizando-se no grande ecrã em "Os Amigos de Alex" (1983). A última participação cinematográfica deu-se em Viúva Negra, filme de 2020.

Diagnosticado com cancro da próstata terminal há vários anos, William Hurt foi submetido a vários tratamentos. Em 2018, participou na apresentação de uma terapia desenvolvida pelo Intituto de Berkeley e uma biotecnológica para mitigar os efeitos secundários da quimioterapia. "É um momento que só se percebe quando nos acontece a nós", disse na altura.