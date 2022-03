Combustíveis. Transportadoras vão parar um quinto da frota em protesto

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias decidiram este domingo a paralisação de 20% das suas frotas. Esta é uma forma de protesto contra a subida dos preços dos combustíveis. “Ficou decidido que cada um dos transportadores representados vai parar cerca de 20% das suas frotas – uns serão cinco carros, outros um carro, outros vinte”, disse à Lusa o porta-voz da plataforma Sobrevivência pelo Setor, Paulo Paiva.

Assim, a paralisação vai ter início na manhã desta segunda-feira e Paulo Paiva estima que estarão parados “300 camiões, sensivelmente”. E, para já, diz, não estão previstos greves ou bloqueios. “Nada de greves, ninguém está de acordo com greves, ninguém está de acordo com fecho de estradas (…) foi unânime”, disse.

Por seu turno a Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), defende que a solução para a sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias, devido ao aumento do preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas. “É uma situação nunca antes vista e tem de haver uma solução imediata, que passa por os clientes destas empresas aceitarem e compreenderem um aumento imediato das tarifas. Estas empresas têm de negociar um aumento com os seus clientes. As empresas não estão a ganhar dinheiro, só estão a repassar um custo”, defendeu André Matias de Almeida, no final de uma reunião com mais de 200 associados.

Recorde-se que, para esta semana, o Governo prevê – com base na evolução dos mercados internacionais – um aumento de 16 cêntimos por litro no gasóleo e 11 cêntimos na gasolina.

Face à escalada de preços, o Governo decidiu avançar com medidas. “Assumindo o pressuposto de que na próxima semana poderá haver um aumento do preço do combustível nas bombas de 16 cêntimos por litro de gasóleo e de 11 cêntimos por litro de gasolina, tal traduz-se num potencial de aumento de receita em IVA de 2,4 cêntimos por litro de gasóleo e 1,7 cêntimos por litro de gasolina. É este valor que é integralmente refletido na diminuição [do ISP], que determinamos hoje [esta sexta-feira] e que entra em vigor na próxima segunda-feira”, anunciou Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Isto porque o Governo decidiu baixar o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).