Ataque a base militar perto de Lviv. Tropas russas aproximam ofensiva da fronteira com a Polónia

Nove pessoas morreram e 57 ficaram feridas num ataque a uma base militar perto de Lviv esta manhã, na investida mais próxima da fronteira da Polónia levada a cabo pelas tropas russas desde o início da invasão.

O governador regional de Lviv, Maksym Kozytsky, fez o primeiro ponto de situação, indicando que a base de Yavoriv foi alvo de mais de 30 rockets, citou a imprensa internacional.

Yavoriv fica a cerca de 10 quilómetros da fronteira com a Polónia e a 60 quilómetros de Lviv, eixo de fuga de centenas de milhares de ucranianos nas últimas duas semanas.

A extensa base militar, com capacidade para 1700 operacionais segundo a BBC, estava a ser usada como local de treino nas tropas russas, com apoio da NATO e EUA, não se sabendo se teriam sido até ao momento descarregadas armas estrangeiras no local. Este sábado a Rússia ameaçou a atacar transportes de armas do Ocidente para a Ucrânia. "Alertámos os Estados Unidos de que a entrega de armas que estão a organizar a partir de vários países não é apenas um movimento perigoso, é um ato que torna os comboios respetivos em alvos legítimos”,disse Serguei Riabkov em entrevista ao jornal Canal de TV Pervy Kanal.

Os EUA aprovaram ontem um reforço da ajuda militar à Ucrânia no valor de 200 milhões de euros.