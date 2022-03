Remax. Mais de 80 mil transações que envolveram 106 nacionalidades

A RE/MAX fechou o ano de 2021 com um volume de preços na ordem dos 6,5 mil milhões de euros, relativos a 80.229 transações, 77,6% das quais de compra e venda de imóveis. A empresa registou um crescimento de 41% em volume de negócios e de 29,2% no número de transações, o que faz deste o melhor ano de sempre da rede.

De acordo com a mediadora, continuam a ser os portugueses quem mais estão a adquirir ou a arrendar casa. Os investidores nacionais foram responsáveis por 82,1 % das transações da RE/MAX em 2021, com os distritos de Lisboa, Porto e Setúbal a serem os mais relevantes nos resultados globais.

No que se refere ao investimento do cliente estrangeiro, em 2021 os profissionais da RE/MAX transacionaram com 106 nacionalidades estrangeiras. Em evidência estiveram os brasileiros que, pelo quinto ano consecutivo, são quem mais negoceia imobiliário com a mediadora, representando já 5,5% do total do volume transações. Destaque ainda para os clientes franceses (1,2%), ingleses (1,1%), angolanos (1,1%) e norte-americanos (1%) que fecham o top 5 das nacionalidades estrangeiras que mais imóveis negociaram com a RE/MAX em 2021.

A RE/MAX ampliou as suas quotas de 30 a 40% em distritos historicamente importantes como o de Lisboa, mas também em toda a região norte do país.

Para a CEO da RE/MAX, Beatriz Rubio, “Em 2021 o mercado de mediação imobiliária revelou-se bastante dinâmico e a RE/MAX foi exemplo dessa vitalidade, ao alcançar o seu melhor ano de sempre nas diferentes variáveis analisadas, como volume de negócios, número de transações, imóveis disponíveis, número de consultores e agências em atividade. Os dados mostram ainda que o último trimestre do ano, assim como o mês de dezembro, foram os melhores de sempre em todos os anos de operação da marca no mercado nacional, uma trajetória bastante favorável e que abre boas perspetivas para 2022".

Quanto ao número de transações RE/MAX negociadas por distrito no ano passado, Lisboa continua a liderar o top 10 com um total de 32.548 transações, o que corresponde 40,6%. Seguem-se os distritos do Porto (13,9%), Setúbal (10,6%), Braga (5,8%), Faro (4,4%), Leiria e Coimbra (3,7% cada), Santarém (3,5%), Aveiro (3,4%) e Viseu (1,9%) – no total, os 10 distritos portugueses que representam 91,5% dos imóveis transacionados pela rede em 2021. De salientar ainda as Ilhas, 12.ª posição dos Açores e a 14ª da Madeira, com um número de transações de 1.059 (1,3%) e de 781 (1%), respetivamente.