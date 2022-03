Redução do ISP deve "ter em conta o preço médio de 2021", afirma Rui Rio

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou, esta sexta-feira, que a redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) do gasóleo e da gasolina - medida anunciada esta tarde pelo Governo - deve "ter em conta o preço médio de 2021" e não apenas "a partir do preço atual".

“A redução do ISP pelo valor do aumento extraordinário da receita de IVA para que eu alertei, não deve ser só a partir do preço atual, tem de ter em conta o preço médio de 2021. É o mínimo que o Governo deve fazer, face à enorme carga fiscal que criou sobre os combustíveis”, disse o líder do PSD na rede social Twitter.

De acordo com o anúncio do Executivo, o ISP vai ser reduzido em 2,4 cêntimos no gasóleo e 1,7 na gasolina, a partir da próxima segunda-feira, anulando assim o acréscimo da receita do IVA com o aumento no mercado internacional do preço dos combustíveis, previsto para a próxima semana.

O valor do ISP vai ser revisto todas as sextas-feiras e será aplicado tendo em conta a variação dos preços de venda ao público dos combustíveis.

De acordo com as contas do Executivo, na "segunda-feira, ao abastecer 50 litros de combustível um português conta, acumuladamente, com os seguintes apoios do Estado: menos 250 cêntimos pela suspensão da taxa de carbono, menos 175 cêntimos pelo aumento de descida do ISP e menos 2.000 cêntimos pelo subsídio do Autovoucher. Uma poupança total de 24,25 cêntimos", esclareceu António Mendonça Mendes, secretário do Estado dos Assuntos Fiscais.