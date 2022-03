França. Protestos em Córsega fazem pelo menos 27 feridos

A ilha francesa da Córsega tem sido palco de protestos violentos na última semana, depois de o separatista Yvan Colonna, que defende a independência da região, ter sido gravemente ferido por um companheiro de prisão em Arles, no sul de França.

Nos confrontos, pelo menos três manifestantes, 23 polícias e um fotojornalista ficaram feridos, na quarta-feira, em manifestações de solidariedade com o separatista Yvan Colonna na ilha mediterrânica, disseram as autoridades. Durante as menifestações, ocorreram repetidos ataques com ‘cocktails Molotov’ contra agentes da Polícia no edifício da autarquia.

Colonna, de 61 anos, condenado a prisão perpétua pelo homicídio do autarca da Córsega em 1998, encontra-se em coma.

O autor do ataque a Colonna, Franck Elong Abe, justificou este ato dizendo que estava furioso com as “declarações blasfemas” do independentista.

Os manifestantes acusaram as autoridades francesas de não terem dado resposta ao pedido de Colonna para ser transferido para uma prisão da Córsega.

Na capital da ilha, Ajaccio, os manifestantes atacaram a Polícia à frente do edifício municipal, na quarta-feira à noite, com pedras e bombas incendiárias, informou a polícia.

A Polícia respondeu com gás lacrimogéneo. Quatro pessoas ficaram feridas, incluindo um jornalista, de acordo com as autoridades, que reportam que aconteceram mais ataques noutros locais da ilha.