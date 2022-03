Refugiados podem sair de uma guerra para entrarem noutra

Muito se tem falado na solidariedade nacional em relação aos refugiados ucranianos e até assistimos a uma prestigiada delegação, encabeçada pelo Presidente da República, pelas ministras Mariana Vieira da Silva e Francisca Van Dunem, a receberem 260 ucranianos, que conseguiram encontrar um porto de abrigo graças à abnegação de dois empresários que contaram depois com ajudas várias.

Tudo isto é muito louvável, mas esconde um grande perigo que, parece, ninguém querer ver mas que o ator Pedro Teixeira bem denunciou na televisão. Sendo um dos portugueses que se sensibilizou com o drama das mulheres, crianças e idosos que fogem à guerra bárbara levada a cabo pelas tropas de Putin, o ator foi a um dos países que fazem fronteira com a Ucrânia buscar uma família de refugiados. Mas Pedro Teixeira, que não conheço, revelou em direto, em palavras e no rosto, a sua preocupação. E disse qualquer coisa como isto: “Se as minhas intenções não fossem as melhores ninguém defenderia a família que trouxe”. Com isto o ator estava a dizer que é preciso que o Governo, ou alguém nomeado por si, estabeleça contactos com a zona onde estão os refugiados e que controle muito bem quem vem e com quem vem. A solidariedade é muito bonita, mas não vão os refugiados ficar nas mãos de máfias da prostituição, de redes de pedofilia ou ainda pior, como o tráfego de órgãos.

Nos últimos tempos já a Ordem dos Advogados tinha chamado a atenção para este facto, recordando que 80% das vítimas de tráfego humano são mulheres. Será que não existe ninguém responsável que trate de aligeirar as coisas e que defenda quem está indefeso? Não será possível fazer pontes aéreas para trazer os refugiados, quando até se fala que já há centenas ou milhares de empregos à sua espera? Será necessário recorrer a voluntários que não se sabe quem são, sem querer com isto duvidar das magníficas intenções de quem o tem feito. Mas pelo meio pode haver muita gente com más intenções, e ninguém merece sair de uma guerra para entrar noutra.