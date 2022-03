Tribunal considera dois homens culpados de assassínio de ex-PM libanês

"A câmara decidiu por unanimidade anular as absolvições do senhor Merhi e do senhor Oneissi. Declaramos por unanimidade o senhor Merhi e o senhor Oneissi culpados", declarou a juíza presidente do TSL, Ivana Hrdlickova, que tinha já em 2020 condenado, à revelia, a prisão perpétua outro presumível membro do Hezbollah, Salim Ayyash, por homicídio doloso.