Votar em André Ventura? Rui Rio diz que "é um voto perdido"

O Presidente do PSD, Rui Rio, disse, esta quinta-feira, que não tem a confirmação de que membros das estruturas do seu partido em França tenham participado num jantar do Chega no fim de semana nos arredores de Paris, ao salientar que o voto no partido de André Ventura "é um voto perdido".

O líder do Chega disse à agência Lusa que, no domingo, esteve reunido com vários membros e simpatizantes do partido num jantar de campanha, junto das comunidades portuguesas em França.

"Eu tive oportunidade de estar aqui [em Paris] há uma semana, onde tive encontros com a comunidade portuguesa, onde expliquei muito claramente o interesse de votarem no PSD para enfraquecer o PS e que o voto no Chega é um voto perdido", afirmou Rui Rio em declarações aos jornalistas, que também está em Paris, França, para um encontro da direita europeia que contará com a presença de figuras políticas, como Karl Nehammer, chanceler austríaco, Krisjanis Karins, primeiro-ministro da Letónia e ainda a candidata às eleições presidenciais francesas Valérie Pécresse.

À entrada para a cimeira do Partido Popular Europeu, o líder do PSD disse não ter a confirmação da presença de membros das estruturas do partido em França no jantar, que aconteceu no sábado, em Créteil, perto de Paris, com André Ventura.

Por último, Rio voltou a realçar que "do ponto de vista ideológico, não faz sentido rigorosamente nenhum para quem normalmente vota no PSD".

Recorde-se que os eleitores do círculo da Europa estão a ser chamados para votar novamente nas legislativas no círculo da Europa, depois de o Tribunal Constitucional anular as eleições nestas assembleias. A repetição da votação presencial deste círculo irá acontecer nos dias 12 e 13 de março e os votos por via postal serão considerados se recebidos até 23.

Mais de 157 mil votos dos eleitores do círculo da Europa foram anulados após, durante a contagem, terem sido misturados votos válidos com votos inválidos, que não estavam acompanhados de cópia do Cartão de Cidadão, como exige a lei.