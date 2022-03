Combustíveis. Costa disponível para baixar IVA se tiver OK da UE

António Costa já veio garantir que está disponível para avançar com uma descida temporária do IVA para contornar o aumento do preço do petróleos que afeta inevitavelmente os preços da gasolina e do gasóleo a cobrar aos portugueses. Mas para isso, lembra que é necessária uma “decisão comum a nível europeu”.

O primeiro-ministro recordou que “o preço do petróleo é fixado no mercado internacional, para isso é necessário outro tipo de medidas que exigem ação coordenada, quer ao nível europeu quer do G7, que estão a ser trabalhadas”.

Este apelo para reduzir a carga fiscal tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos e junta empresários a presidentes de associações. Ainda hoje, o presidente da Jerónimo Martins defendeu um “alívio da carga fiscal” perante o aumento de custos e da inflação e defende para isso é preciso “fazer algumas reformas” e “coragem”.

E depois das subidas desta semana e que levaram os valores acima dos dois euros por litro, para a próxima semana está previsto um acréscimo do preço do gasóleo na ordem dos 18 cêntimos por litro e uma subida de 12 cêntimos por litro no preço da gasolina. Mas há quem aponte para subidas de 25 cêntimos no caso do gasóleo e de 15 cêntimos na gasolina. Estes números têm em conta as cotações atuais e já o desconto no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) anunciado pelo Governo.

Só os impostos representam mais de 60% do preço final dos combustíveis. Feitas as contas por cada 100 euros gastos em gasolina, o consumidor paga 60 euros de impostos, daí Portugal ser dos países da União Europeia em que os valores dos combustíveis são mais altos.