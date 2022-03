Novos casos de covid-19 passarão a ser divulgados pela DGS apenas à sexta-feira

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira que vai passar a divulgar o relatório da situação epidemológica e de vacinação apenas com uma periodicidade semana, sendo publicado à sexta-feira.

"A DGS passa a divulgar, a partir de amanhã (dia 11 de março), um relatório da situação epidemiológica e de vacinação com uma periodicidade semanal, que será publicado à sexta-feira", lê-se num comunicado enviado às redações.

Segundo a autoridade, a "atual fase justifica a alteração do padrão de divulgação, sendo descontinuados ambos os relatórios diários", sendo que o novo Relatório de Situação semanal vai incluir o número de casos confirmados e de óbitos em Portugal, acumulado a sete dias, bem como a ocupação hospitalar diária no continente, com a respetiva variação semanal.

Serão ainda divulgados o número de casos, internamentos e óbitos por região de saúde, bem como a distribuição por grupo etário.

Já no que toca à vacinação, o relatório englobará os dados da cobertura vacinal contra a Covid-19, incluindo a vacinação iniciada, completa e de reforço por grupo etário. "Os dados sobre a vacinação contra a gripe, cuja campanha está em fase de conclusão, deixarão de ser divulgados", refere a DGS.

Além disso, o relatório será "publicado em simultâneo com o Relatório de Monitorização da Covid-19".

A DGS sublinha que "este modelo de divulgação de dados será ajustado sempre que a situação epidemiológica o justifique ou exista necessidade de contemplar outros indicadores".