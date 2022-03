Em 2022 já nasceram 8868 empresas, mais 35% do que no ano passado

Só nos dois primeiros meses deste ano já nasceram em Portugal 8868 novas empresas, um número que representa um crescimento de 35% face ao mesmo período do ano passado.

Os dados são do Barómetro Informa D&B que diz que estes valores “confirmam uma trajetória de recuperação do empreendedorismo”, acrescentando que fevereiro é o quinto mês consecutivo a assinalar crescimento neste indicador.

Comparando com os primeiros dois meses de 2020, a diferença é de apenas -8%.

Segundo os dados todos os setores estão a recuperar. Mas um dos maiores indícios de recuperação vem de dois dos setores mais afetados pela pandemia, alojamento e restauração e transportes, que estão agora entre aqueles que registaram os maiores crescimentos na constituição de novas empresas: alojamento e restauração com 352 novas empresas (+80%) e transportes com mais 278 (+105%).

Mas não foram os únicos a crescer. Destaque ainda para os crescimentos nos setores dos serviços gerais (411 constituições, +49%), atividades imobiliárias (331 constituições, +40%) e serviços empresariais (304 constituições, +26%). Atividades imobiliárias, tecnologias de informação e comunicação e agricultura e outros recursos naturais são os únicos setores que crescem inclusivamente face ao mesmo período de 2020, antes da pandemia.

A Informa D&B acrescenta ainda que o crescimento na constituição de novas empresas é transversal a todas as regiões e distritos, com destaque para a Área Metropolitana de Lisboa, com 1215 constituições, que correspondem a um aumento de 57%.

Menos encerramentos e insolvências Em janeiro e fevereiro deste ano encerraram 2009 empresas, menos 4% que no período homólogo. A maioria dos setores de atividade registam valores de encerramento inferiores a 2021, com a exceção das retalho (38 encerramentos, +13%), indústrias (33 encerramentos, +17%), atividades Imobiliárias (21 encerramentos, +16%) e serviços gerais (1 encerramento, +0,4%).

No mesmo período, 263 empresas iniciaram um processo de insolvência, valor que representa uma descida 23% face a 2021 (menos 80 novos processos).