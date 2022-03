Bob Dylan edita livro de ensaios sobre a "fórmula" para escrever canções

Segundo revelou a editora norte-americana Simon & Schuster, o músico norte-americano que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 2016, editará em novembro um livro de ensaios intitulado ‘The Philosophy of Modern Song’, que falará sobre a arte de escrever canções.



De acordo com informações cedidas pela editora, a obra reúne 60 ensaios que Bob Dylan tem vindo a escrever desde 2010 sobre o trabalho de composição de outros artistas conhecidos, tais como Nina Simone, Hank Williams e Elvis Costello. Além disso, ‘The Philosophy of Modern Song’, incluirá também 150 fotografias.

“Bob Dylan dá uma aula sobre a arte e o ofício da composição de canções, com ensaios que, sendo ostensivamente sobre música, são também meditações e reflexões sobre a condição humana", explicou a editora.

Este é o primeiro livro de Bob Dylan em 18 anos, que segue a biografia que escreveu em 2004 intitulada ‘Crónicas, volume 1’.

Atualmente com 80 anos, o artista é considerado uma figura incontornável da história da música popular norte-americana. Soma quase 40 álbuns discográficos - o último dos quais editado há dois anos - e mais de 125 milhões de discos vendidos pelo mundo.

Em 2016, Dylan foi distinguido com o Nobel da Literatura graças a "ter criado novas expressões poéticas no âmbito da música norte-americana", elucidou a Academia Sueca na altura.

Alguns dos seus livros estão publicados em Portugal pela editora Relógio d'Água, nomeadamente o primeiro e único volume da autobiografia, ‘Crónicas’, o livro de ficção experimental ‘Tarântula’, que escreveu em 1966, e ainda os dois volumes de ‘Canções’, 1962-1973 e 1974-2001.