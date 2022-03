Metro de Lisboa: amanhã há greve

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa vão estar em greve parcial na próxima sexta-feira entre as 5h00 e as 9h00. A circulação de comboios, só se fará a partir das 9h30, avisa a empresa, no seu site.

"Sindicatos representativos dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. apresentaram pré-aviso de greve para os próximos dias 11 e 18 de março entre as 05:00 e as 09:00, pelo que se prevê que o serviço de transporte seja afetado no período determinado por estas greves", lê-se, num comunicado enviado às redações.

"[O pré-aviso de greve] Tem a ver com as condições de trabalho, a falta de efetivos e o clima por parte da direção relativamente aos trabalhadores, o que perturba o bom funcionamento", disse Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), em declarações à agência Lusa.

Os sindicatos, diz, pretendem igualmente que a empresa "coloque em prática uma série de compromissos assumidos para com os trabalhadores há muito tempo".