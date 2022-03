Cai a pedra e o homem passa

Há sempre um momento, no início da tarde, em que fico preso na varanda, num banho de pássaros que me rodeiam, excitados com os bagos de arroz que os atraem vindos do céu. O céu, hoje cinzento-melancolia, onde desfila um bando de cegonhas no seu voo elegante como o dos velhos Concorde. “Quel que soit le printemps, les cigognes reviennent/Tant de fois, le cœur gros, je les ai vues passer/Elles berçaient pour moi des rêveries anciennes/Illusions d’un enfant dont il n’est rien resté”, cantava Aznavourian em ‘L’Amour et la Guerre’, agora que voltou a ser tempo dela, ou pelo menos de no-la enfiarem pelas órbitas e ouvidos dentro, esquecendo outras guerras de um mundo que não parece capaz de viver sem elas. As cegonhas, essas, já não vão e voltam, seja qual for a Primavera. Instalaram-se de vez nos seus ninhos dependurados do alto dos postes de eletricidade e vão ficando o ano todo como se a preguiça da migração lhes tomasse conta da alma. Há um velho poema catalão que nos obriga a pensar nesta semente do ódio em que vivemos. Vai assim: “Sai um homem à rua e por desgraça/Cai uma pedra quando um homem sai/Deixai-me pois que esta pergunta faça/Se cai a pedra quando o homem passa/Se passa o homem quando a pedra cai?” Filosofar sobre a pedra ou sobre a guerra é algo que se instala em nós quando a mão lança o calhau ou dispara a bala. Charles Asnavour, que se chamava na verdade Shahnour Vaghinagh Aznavourian, nasceu na Arménia, país de tantas guerras. Para ele, desde que houvesse um homem armado sobre a Terra (“seja ele teu filho ou o meu”), nunca haveria lugar à paz. “Toutes les fleurs sont mortes aux fusils de nos pères”, acusou. E confessou que só o amor o podia levar a combater: “Car l’amour, et lui seul, survit parmi les flammes/Je ferai ce qu’il faut pour défendre le mien”. Adormecemos ensurdecidos pelo fragor das bombas e acordamos estremunhados pela aritmética dos mortos. Por isso fico na varanda, preso à ternura dos pássaros.