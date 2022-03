Um negócio da China?

O mundo não pára. Enquanto uns se sacrificam heroicamente em cidades como Chernigov, Karkhiv ou Mariupol, outros divertem-se em Lisboa, Nova Iorque ou Paris. Não tenho nada contra: ainda bem que continua a haver espaço para o lazer e a diversão, ainda bem que não estamos reduzidos à angústia e sofrimento.

Mas não deixa de ser um pouco chocante, depois das imagens das cidades destruídas, ver algumas fotografias da Semana da Moda em Paris, que começou quatro dias depois da invasão da Ucrânia e terminou na passada terça-feira.

Admito que seja alguma embirração minha, que sempre vi estes desfiles como a celebração máxima da futilidade. As imagens de influencers e celebridades vestidas das maneiras mais ridículas em certa medida confirmam essa impressão: a inefável Kim Kardashian apresentou-se em Paris enrolada numa fita a imitar as que a polícia usa para delimitar o cenário de um crime; uma cantora chamada Anitta usou um vestido recortado atrás de maneira a mostrar as nádegas. Se o cancelamento dos desfiles não está em causa, não poderia fazer sentido estas celebridades adotarem uma postura mais discreta?

Falando ainda de moda, entre as empresas que decidiram encerrar as suas lojas ou deixar de fazer negócios com a Rússia encontram-se várias grandes marcas do setor, como a Chanel ou a Louis Vuitton. É difícil saber até que ponto a medida é eficaz, se atinge o regime de Putin ou se as empresas sobretudo se prejudicam a elas próprias. Em todo o caso, o encerramento das grandes lojas e de cadeias como o McDonald’s poderá servir para que os russos comecem a perguntar-se o que se passa, para onde caminham e se é mesmo isso que querem.

Entretanto, quem poderá lucrar e muito com os boicotes do Ocidente é a China. Com a saída dos gigantes da energia britânicos (BP, Shell) talvez os chineses possam comprar participações nas empresas russas a preço de saldo. Com a saída das marcas europeias, podem entrar ainda com mais força no mercado russo. Não na alta costura, obviamente. Mas em tudo o resto, e em especial na tecnologia, podem ocupar o lugar que até aqui pertencia a americanos e europeus.