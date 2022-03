Benzema coloca Real Madrid nos ‘quartos’ da Champions

Que jogo, que noite, que reviravolta no Santiago Bernabéu. Na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, à qual o PSG chegou em vantagem após vencer por 1-0 na primeira mão, o Real Madrid acabou por ser o melhor em campo, completando uma reviravolta e garantindo um lugar nos ‘quartos’.

Os parisienses até começaram por se colocar em vantagem primeiro, aos 39 minutos, quando Mbappé bateu Courtois e colocou o PSG mais perto da vitória. Aliás, tudo apontava para uma fácil conquistada turma de Pochettino.

Do outro lado, no entanto estava um Real Madrid que não se conformou com ficar fora da Europa. Karim Benzema inspirou-se, personificando um verdadeiro galáctico do Real Madrid, com um hat-trick que colocou os ‘merengues’ nos quartos-de-final. Aos 61 minutos, aos 76 e aos 78, Benzema bateu o italiano Donnarumma.

A energia manteve-se em altas no Santiago Bernabéu, mas não houve mais golos, e o PSG de Lionel Messi, Neymar, Di Maria, Danilo e Nuno Mendes acabou fora da liga milionária.