Bird lança parceria com a rede Gira

A Bird, operadora em micromobilidade, acaba de lançar uma parceria com a rede Gira, serviço público de bicicletas partilhadas de Lisboa.

A app da empresa fundada em Los Angeles, nos EUA, mostra agora em tempo real a localização das estações da Gira e o número de bicicletas elétricas partilhadas que estão disponíveis em Lisboa.

A Gira é assim a mais recente rede de bicicletas partilhadas a associar-se ao programa Smart Bikeshare da Bird, um projeto que além de integrar o próprio serviço de bicicletas partilhadas da marca estabelece também parcerias com redes de bicicletas locais.

O objetivo, segundo a empresa de micromobilidade, é complementar em vez de substituir, os programas públicos de partilha de bicicletas.

A Bird quer assim impulsionar a adoção de alternativas de transporte amigas do ambiente. Lisboa junta-se a um número crescente de cidades europeias, como Oslo, Bordéus e Florença, ou a cidades como Los Angeles, Detroit e Austin nos Estados Unidos.

“Estamos incrivelmente entusiasmados com a parceria com a Gira, já que aumenta o acesso a alternativas de transporte amigas do ambiente, em Lisboa, e agradecemos à cidade e, em particular, aos responsáveis da Câmara Municipal e EMEL, a total e tão preciosa colaboração em todo este processo”, afirmou o vice-presidente para as Relações Institucionais da Bird, Brian Buccella.

“Portugal está, rapidamente, a tornar-se líder na Europa, neste tão desejado e necessário compromisso com a mobilidade sustentável e na Bird estamos empenhados em continuar a ser o seu principal parceiro operacional, expandindo os nossos serviços e levando às localidades de todo o país a nossa mais recente e inovadora tecnologia”, acrescentou.

São já 11 as cidades portuguesas que contam com a presença da Bird, tendo lançado recentemente o seu serviço de trotinetes partilhadas em Vila Franca de Xira, além de ter introduzido uma nova frota de Bird Three, a trotinete mais segura e sustentável do mercado em Lisboa e no Porto.